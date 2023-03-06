Konut fiyatları ve kiraların en çok arttığı iller belli oldu

Yapay zeka ve büyük veri analizi kullanarak gayrimenkul değer hesabı yapan Endeksa'nın raporuna göre, depremin etkilediği iller ve çevre illerde konut stoku depremin ardından önemli ölçüde düştü. Bunun sonucu olarak şubat ayında konut fiyatlarındaki artış beklentinin üzerinde gerçekleşirken, depremin etkilediği illerdeki konut fiyat artışı çevre iller ve büyükşehirlerdeki fiyat artışından yüksek oldu.