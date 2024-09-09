Konut fiyatlarında dikkat çeken
Uluslararası Ödemeler Bankası verilerine göre, hem krediye ulaşım güçlüğü hem de yüksek enflasyon nedeniyle Türkiye'de vatandaşlar konut sahibi olma hayalini ertelemek zorunda kalırken 2024'ün ilk çeyreğinde Türkiye, konut fiyatlarının en çok düştüğü 3 ülkeden biri oldu.
Küresel ekonomik koşulların etkisiyle pandemi sonrası dönemde hızla yükselen konut fiyatları, 2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana düşüş trendine girdi. İsviçre merkezli Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) tarafından açıklanan 2024'ün ilk çeyrek konut fiyatı istatistikleri, küresel piyasalardaki bu eğilimin sürdüğünü gösterdi.
Türkiye, bu dönemde konut fiyatlarının en çok düştüğü üç ülkeden biri olarak dikkat çekti.
BIS'in verilerine göre, 2024'ün ilk çeyreğinde küresel konut fiyatları reel olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında düşüş gösterdi.
Pandemi döneminde dünya genelinde hızla artan konut fiyatları, özellikle 2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana küresel düzeyde düşüş eğiliminde. Bu düşüş, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 3,1 gibi yüksek bir orana ulaşmış olsa da, 2024'e girerken bu eğilim hız kesti.