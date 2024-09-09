Konut fiyatlarında dikkat çeken

Pandemi döneminde dünya genelinde hızla artan konut fiyatları, özellikle 2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana küresel düzeyde düşüş eğiliminde. Bu düşüş, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 3,1 gibi yüksek bir orana ulaşmış olsa da, 2024'e girerken bu eğilim hız kesti.