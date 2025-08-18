  1. Anasayfa
  4. Konut fiyatlarındaki değişim belli oldu: İşte konut fiyatların en çok ve en az arttığı illerimiz!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz 2025 Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. TCMB'nin raporuyla birlikte Türkiye'de konut fiyatların en çok ve en az arttığı illerimiz!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Temmuz 2025 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100), temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 187,7 oldu.

Temmuzda yıllık bazda yüzde 32,8 artan konut fiyatları, reel olarak yüzde 0,5 azalış kaydetti.

2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,8 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 0,5 oranında azalmıştır.

