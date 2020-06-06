Konutta bir indirim daha! 38 bin 500 lira cepte kalacak

Peki bu indirim vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? Şöyle ki: 500 bin liralık bir ev alan vatandaş yüzde 0.79 oranla kredi kullandığında 120 ay vadede aylık taksiti 5 bin 364 liraya, 180 ayda 4 bin 23 liraya geliyor. Aynı evi 0.69 faizle aldığında ise 120 ay vadede taksiti 5 bin 141 liraya, 180 ay vadede 3 bin 776 liraya düşüyor.