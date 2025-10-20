  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Konut kiralarındaki akılalmaz rakamlar sonrasında bu da oldu!

Konut kiralarındaki akılalmaz rakamlar sonrasında bu da oldu!

Türkiye'de artık fahiş fiyat krizinden çıkıp barınma krizine dönüşen yüksek konut kiraları ile taşınma maliyetleri için bankalar kira ve taşınma kredileri sunmaya başladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Konut kiralarındaki akılalmaz rakamlar sonrasında bu da oldu! - Resim: 1

Yüksek depozito, kira ve komisyon bedelleri nedeniyle yeni bir eve çıkmanın maliyeti 200 bin lirayı buluyor. Yaşanan finansal zorluklar karşısında bankalar, tüketicileri hedef alarak "kira kredisi" ve "taşınma kredisi" adı altında yeni ürünler sunmaya başladı.

1 / 13
Konut kiralarındaki akılalmaz rakamlar sonrasında bu da oldu! - Resim: 2

Barınma sorununun derinleşmesiyle birlikte, kiracılar sadece mevcut kiralarını ödemekte değil, aynı zamanda yeni bir eve taşınırken de devasa maliyetlerle karşı karşıya kalıyor. 

2 / 13
Konut kiralarındaki akılalmaz rakamlar sonrasında bu da oldu! - Resim: 3

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde, nakliye bedeli hariç yeni bir eve geçmenin maliyeti ortalama 200 bin lirayı buluyor. 

3 / 13
Konut kiralarındaki akılalmaz rakamlar sonrasında bu da oldu! - Resim: 4

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, artan konut fiyatları ve enflasyon, kiracı olmayı bir lüks haline getirdi. 

4 / 13