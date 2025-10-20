Konut kiralarındaki akılalmaz rakamlar sonrasında bu da oldu!

Yüksek depozito, kira ve komisyon bedelleri nedeniyle yeni bir eve çıkmanın maliyeti 200 bin lirayı buluyor. Yaşanan finansal zorluklar karşısında bankalar, tüketicileri hedef alarak "kira kredisi" ve "taşınma kredisi" adı altında yeni ürünler sunmaya başladı.