Konut kiralarındaki akılalmaz rakamlar sonrasında bu da oldu!
Türkiye'de artık fahiş fiyat krizinden çıkıp barınma krizine dönüşen yüksek konut kiraları ile taşınma maliyetleri için bankalar kira ve taşınma kredileri sunmaya başladı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yüksek depozito, kira ve komisyon bedelleri nedeniyle yeni bir eve çıkmanın maliyeti 200 bin lirayı buluyor. Yaşanan finansal zorluklar karşısında bankalar, tüketicileri hedef alarak "kira kredisi" ve "taşınma kredisi" adı altında yeni ürünler sunmaya başladı.
1 / 13
Barınma sorununun derinleşmesiyle birlikte, kiracılar sadece mevcut kiralarını ödemekte değil, aynı zamanda yeni bir eve taşınırken de devasa maliyetlerle karşı karşıya kalıyor.
2 / 13
Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde, nakliye bedeli hariç yeni bir eve geçmenin maliyeti ortalama 200 bin lirayı buluyor.
3 / 13
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, artan konut fiyatları ve enflasyon, kiracı olmayı bir lüks haline getirdi.
4 / 13