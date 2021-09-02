Konut kredileri el yakıyor! İşte bankaların 5-10 yıllık konut kredisi faiz oranları
Ev alma hayali kuran ancak bunun için konut kredisine girmek isteyen vatandaşlar hesap kitap yapmaya devam ederken konut kredilerindeki faizler el yakıyor. İşte banka banka konut kredisi faizleri...
5 YILLIK KREDİ FAİZ ORANLARI!
AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 1.37 Aylık Taksit: 3683 TL Toplam Maliyet 222 bin 829 TL
ANADOLUBANK Faiz Oranı: Yüzde 1.85 Aylık Taksit: 4160 TL Toplam Maliyet 251 bin 763 TL
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DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 1.68 Aylık Taksit 3987 TL Toplam Maliyet: 241 bin 815 TL
FİBABANKA Faiz Oranı: Yüzde 1.72 Aylık Taksit: 4028 TL Toplam maliyet: 243 bin 483 TL
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GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 1.46 Aylık Taksit: 3770 TL Toplam Maliyet: 226.543 TL
HALKBANK Faiz Oran: Yüzde 1.41 Aylık Taksit 3721 TL Toplam Maliyet 225.350 TL
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HSBC Faiz Oranı: Yüzde 1.80 Aylık Taksit 4109 TL Toplam Maliyet 248 bin 696 TL
ING Faiz Oranı: Yüzde 1.61 Aylık Taksit: 3918 TL Toplam Maliyet: 236.971 TL
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