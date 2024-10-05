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Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 2,5 milyon TL krediye en düşük faiz uygulayan bankalar

Krediye ulaşma zorluğu nedeniyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankaların konut kredilerini yakından takip etmeye devam ederken, bankaların konut kredisi kampanyaları da yenilendi. Peki 2,5 milyon TL üzerinden hesaplandığında en düşük faizi hangi banka istiyor ?

Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 2,5 milyon TL krediye en düşük faiz uygulayan bankalar - Resim: 1

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %3,06

Aylık Taksit: 78.611,89 TL

Toplam Ödeme: 9.460.720 TL

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Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 2,5 milyon TL krediye en düşük faiz uygulayan bankalar - Resim: 2

İNGBANK

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 81.635,23 TL

Toplam Ödeme: 9.818.847 TL

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Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 2,5 milyon TL krediye en düşük faiz uygulayan bankalar - Resim: 3

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 79.307,45 TL

Toplam Ödeme: 9.538.844 TL

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Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 2,5 milyon TL krediye en düşük faiz uygulayan bankalar - Resim: 4

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı: %3,25

Aylık Taksit: 83.038,43 TL

Toplam Ödeme: 9.984.171 TL

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