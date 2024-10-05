Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 2,5 milyon TL krediye en düşük faiz uygulayan bankalar
Krediye ulaşma zorluğu nedeniyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankaların konut kredilerini yakından takip etmeye devam ederken, bankaların konut kredisi kampanyaları da yenilendi. Peki 2,5 milyon TL üzerinden hesaplandığında en düşük faizi hangi banka istiyor ?
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %3,06
Aylık Taksit: 78.611,89 TL
Toplam Ödeme: 9.460.720 TL
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İNGBANK
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 81.635,23 TL
Toplam Ödeme: 9.818.847 TL
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KUVEYT TÜRK
Kâr Payı Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 79.307,45 TL
Toplam Ödeme: 9.538.844 TL
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TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı: %3,25
Aylık Taksit: 83.038,43 TL
Toplam Ödeme: 9.984.171 TL
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