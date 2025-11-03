  1. Anasayfa
  4. Konut kredisi faizleri 2 yılın dibinde! İşte 2 milyon TL'nin geri ödemesi

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesiyle birlikte konut kredisi faiz oranları da düşmeye başladı. Konut kredisinde yıllık faiz oranı yüzde 37,91 ile 1 Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Peki en uygun konut kredisi hangi bankada? İşte bankaların konut kredisi faiz oranları...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı toplantısında politika faizini yüzde 40.5'ten yüzde 39,5'e indirdi. TCMB'nin faiz indirimleri konut kredisi faiz oranlarına da yansımaya başladı. 

Konut kredisinde yıllık faiz 17 Ekim tarihi itibarıyla yüzde 37.91 ile 1 Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

2 MİLYON TL'NİN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

Peki 2 milyon TL'nin 120 ay vade ile geri ödemesi ne kadar? Hangi banka ne kadar faiz ile konut kredisi veriyor? İşte konut kredisi faiz oranlarında son durum...

AKBANK
Faiz Oranı %2,69
Aylık Taksit Tutarı 56.121,40 TL
Toplam Ödeme 6.770.328TL

