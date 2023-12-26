Konut kredisi faizleri değişti: İşte örnek hesaplamayla yeni konut kredileri
Ev hayali kuranların hayalleri akıl almaz oranda zamlanan konut fiyatlarıyla boşa düşerken, bankalar da konut kredisi faiz oranlarını güncelledi. İşte örnek hesaplamalarla yeni konut kredisi faiz oranları..
Konut kredisi faiz oranları banka banka yenilendi. Bu kapsamda 'En uygun konut kredisi veren bankalar' yakın takibe alındı. Ev almak isteyenler için 1.000.000 TL'nin 60 ay vadeli konut kredisi faiz oranları belli oldu.
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Bankalara göre 1.000.000 TL 60 ay vadeli konut kredisi faiz oranları şöyle:
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AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 2.243.120,43 TL
Faiz Oranı: % 3.15
Yıllık Maliyet Oranı: % 45.4911
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HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taksit Tutarı: 43.367,48 TL
Faiz Oranı: % 3,90
Toplam Geri Ödeme: 2.602.048,80 TL
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