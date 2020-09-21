Konut kredisi faizleri yeniden yükseldi! İşte güncel faiz oranları
Geçtiğimiz aylarda başlatılan konut kredisi kampanyasının sona ermesiyle bankaların faiz oranları yükseldi. Yüzde 0.64'e kadar gerileyen kredi faizleri yeniden yüzde 1.55'e kadar çıktı.
Bütçeleri peşin konut almaya yetmeyenler bankalardan konut kredisi kullanıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında kamu bankaları liderliğinde başlayan konut kredisi kampanyaları sona erdi. Stokta bulunan konutların satışları bu dönemde hız kazandı ve konut satışları rekor kırdı.
Kampanyanın sona ermesiyle birlikte faiz oranlarında yükseliş gerçekleşti. Yüzde 0.64 olan faizler yüzde 1.55’e kadar kısa sürede yükseldi. 100 bin lira krediye 120 ayda yüzde 0.64 oranında faizle aylık ödeme 1.196 lirayken bugün bu tutar yüzde 1.29 faizle1.642 liraya yükseldi.
İşte bankaların konut kredilerine uyguladığı faiz (120 ay vade)
Halkbank
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.19
Aylık ödeme: 1569 lira
Toplam geri ödeme: 188.344 lira