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  3. 21 Eylül 2020 10:36

Konut kredisi faizleri yeniden yükseldi! İşte güncel faiz oranları

Geçtiğimiz aylarda başlatılan konut kredisi kampanyasının sona ermesiyle bankaların faiz oranları yükseldi. Yüzde 0.64'e kadar gerileyen kredi faizleri yeniden yüzde 1.55'e kadar çıktı.

Konut kredisi faizleri yeniden yükseldi! İşte güncel faiz oranları

Bütçeleri peşin konut almaya yetmeyenler bankalardan konut kredisi kullanıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında kamu bankaları liderliğinde başlayan konut kredisi kampanyaları sona erdi. Stokta bulunan konutların satışları bu dönemde hız kazandı ve konut satışları rekor kırdı.

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Konut kredisi faizleri yeniden yükseldi! İşte güncel faiz oranları

Kampanyanın sona ermesiyle birlikte faiz oranlarında yükseliş gerçekleşti. Yüzde 0.64 olan faizler yüzde 1.55’e kadar kısa sürede yükseldi. 100 bin lira krediye 120 ayda yüzde 0.64 oranında faizle aylık ödeme 1.196 lirayken bugün bu tutar yüzde 1.29 faizle1.642 liraya yükseldi.

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Konut kredisi faizleri yeniden yükseldi! İşte güncel faiz oranları

İşte bankaların konut kredilerine uyguladığı faiz (120 ay vade)

Halkbank

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.19

Aylık ödeme: 1569 lira

Toplam geri ödeme: 188.344 lira

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Konut kredisi faizleri yeniden yükseldi! İşte güncel faiz oranları

ICBC Bank Turkey

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.17

Aylık ödeme: 1555 lira

Toplam geri ödeme: 188.070 lira

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