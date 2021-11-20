Konut kredisinde faiz indiriminin detayları belli oldu! 40 bin lira cepte kalacak

Merkez Bankası’nın perşembe günü yaptığı toplantının ardından dün de kamu bankalarından bir adım geldi. AA’nın haberine göre kamu bankaları sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını 1 milyon lira altı için yüzde 1.20’ye, 1 milyon lira üstü için de yüzde 1.29’a düşürmüş oldu.