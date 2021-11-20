Konut kredisinde faiz indiriminin detayları belli oldu! 40 bin lira cepte kalacak
Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle birlikte kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü. Sıfır konutlar için kredi faiz oranları, 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1.20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1.29'a indi. Yani 500 bin lira kredi çekilmesi durumunda ödenmesi gereken tutar 39 bin 638 lira daha az olacak.
Kamu bankaları kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı. Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, 1 milyon lira altı tutarlarda yüzde 1.20’ye, 1 milyon lira üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1.29’a düşürdü.
YÜZDE 1.20'YE DÜŞTÜ
Merkez Bankası (MB), eylül ayında başlattığı politika faizinde indirim sürecini kasım ayında da devam ettirdi. 23 Eylül tarihinde politika faizi yüzde 19’dan yüzde 18’e, 21 Ekim’de yüzde 16’ya ve son toplantıda da yüzde 15’e indirdi.
Kamu bankalarında indirim başlamadan önce 1 milyon liranın altında genellikle uygulanan faiz alan yüzde 1.37, 1 milyon lira ve üstü kredilerde uygulanan aylık faiz yüzde 1.41 civarındaydı. Kamu bankaları kredi faizlerindeki ilk indirimleri 25 Ekim tarihinde yapmıştı. Konut kredileri faiz oranları 1 milyon lira altı tutarlarda yüzde 1.29, 1 milyon lira üzerindeki tutarlarda yüzde 1.34’e düşürülmüştü.
Merkez Bankası’nın perşembe günü yaptığı toplantının ardından dün de kamu bankalarından bir adım geldi. AA’nın haberine göre kamu bankaları sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını 1 milyon lira altı için yüzde 1.20’ye, 1 milyon lira üstü için de yüzde 1.29’a düşürmüş oldu.