Konut kredisinde hesap değişti! İşte bankaların 1 milyon TL'lik örnek kredi hesapları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ardından konut kredisi faiz oranları da değişti. İşte A'dan Z'ye bankaların 1 milyon TL'lik konut kredisi için istedikleri aylık taksit ödemesinin örnek hesaplamaları...
AKBANK
Faiz Oranı: %2,80
Aylık Taksit: 29.057,01 TL
Toplam Ödeme: 3.501.161 TL
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ALBARAKA
Kâr Payı Oranı: %2,95
Aylık Taksit: 30.429,24 TL
Toplam Ödeme: 3.666.768 TL
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ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %3,22
Aylık Taksit: 32.934,49 TL
Toplam Ödeme: 3.965.438 TL
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ANADOLUBANK
Faiz Oranı: %4,61
Aylık Taksit: 46.307,43 TL
Toplam Ödeme: 5.566.010 TL
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