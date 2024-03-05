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  4. Konut kredisinde hesap değişti! İşte bankaların 1 milyon TL'lik örnek kredi hesapları

Konut kredisinde hesap değişti! İşte bankaların 1 milyon TL'lik örnek kredi hesapları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ardından konut kredisi faiz oranları da değişti. İşte A'dan Z'ye bankaların 1 milyon TL'lik konut kredisi için istedikleri aylık taksit ödemesinin örnek hesaplamaları...

Konut kredisinde hesap değişti! İşte bankaların 1 milyon TL'lik örnek kredi hesapları - Resim: 1

AKBANK

Faiz Oranı: %2,80

Aylık Taksit: 29.057,01 TL

Toplam Ödeme: 3.501.161 TL

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Konut kredisinde hesap değişti! İşte bankaların 1 milyon TL'lik örnek kredi hesapları - Resim: 2

ALBARAKA

Kâr Payı Oranı: %2,95

Aylık Taksit: 30.429,24 TL

Toplam Ödeme: 3.666.768 TL

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Konut kredisinde hesap değişti! İşte bankaların 1 milyon TL'lik örnek kredi hesapları - Resim: 3

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %3,22

Aylık Taksit: 32.934,49 TL

Toplam Ödeme: 3.965.438 TL

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Konut kredisinde hesap değişti! İşte bankaların 1 milyon TL'lik örnek kredi hesapları - Resim: 4

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: %4,61

Aylık Taksit: 46.307,43 TL

Toplam Ödeme: 5.566.010 TL

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