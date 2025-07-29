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  4. Bazı bankalar konut kredisi faizlerini yüzde 3'ün altına indirdi....

Konut kredisiyle ev hayali kuranlar dikkat! Bankaların faiz oranları düştü

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın beklentileri aşan politika faiz indirimi kararı sonrasında bankaların konut kredilerinde uygulanan faiz oranlarında da düşüşler başladı. Peki 29 Temmuz tarihi itibarıyla hangi banka konut kredisinde ne kadar faiz istiyor? İşte 10 yıl (120 ay) vadeli 1 milyon TL konut kredisi üzerinden örnek hesaplamayla banka banka konut kredisi faizleri...

Konut kredisiyle ev hayali kuranlar dikkat! Bankaların faiz oranları düştü - Resim: 1

FİBABANK

Faiz Oranı: % 4,82
Aylık Taksit: 48.370 TL
Toplam Ödeme: 5.821.999 TL

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Konut kredisiyle ev hayali kuranlar dikkat! Bankaların faiz oranları düştü - Resim: 2

ALTERNATİFBANK

Faiz Oranı: % 4,19
Aylık Taksit: 42.206 TL
Toplam Ödeme: 5.078.065 TL

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Konut kredisiyle ev hayali kuranlar dikkat! Bankaların faiz oranları düştü - Resim: 3

ICBC

Faiz Oranı: % 4,17
Aylık Taksit: 42.206 TL
Toplam Ödeme: 5.059.009 TL

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Konut kredisiyle ev hayali kuranlar dikkat! Bankaların faiz oranları düştü - Resim: 4

INGBANK

Faiz Oranı: % 3,74
Aylık Taksit: 37.862,01 TL
Toplam Ödeme: 4.565.225 TL

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