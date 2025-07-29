Konut kredisiyle ev hayali kuranlar dikkat! Bankaların faiz oranları düştü
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın beklentileri aşan politika faiz indirimi kararı sonrasında bankaların konut kredilerinde uygulanan faiz oranlarında da düşüşler başladı. Peki 29 Temmuz tarihi itibarıyla hangi banka konut kredisinde ne kadar faiz istiyor? İşte 10 yıl (120 ay) vadeli 1 milyon TL konut kredisi üzerinden örnek hesaplamayla banka banka konut kredisi faizleri...
FİBABANK
Faiz Oranı: % 4,82
Aylık Taksit: 48.370 TL
Toplam Ödeme: 5.821.999 TL
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ALTERNATİFBANK
Faiz Oranı: % 4,19
Aylık Taksit: 42.206 TL
Toplam Ödeme: 5.078.065 TL
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ICBC
Faiz Oranı: % 4,17
Aylık Taksit: 42.206 TL
Toplam Ödeme: 5.059.009 TL
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INGBANK
Faiz Oranı: % 3,74
Aylık Taksit: 37.862,01 TL
Toplam Ödeme: 4.565.225 TL
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