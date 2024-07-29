Konut piyasası durdu, arsa yatırımı coştu: İşte en çok talep gören bölgeler
Kredi faizlerindeki yükselişle birlikte konut piyasası yavaşlarken, arsa yatırımına ilgi devam ediyor. Peki en çok arsa yatırımı hangi bölgelerde yapılıyor? İşte detaylar...
Konut fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar ve kredi faizlerindeki yükseliş vatandaşı arsa alımına yönlendirdi.
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Özellikle 2023 yılında başlayan arsa talebi, gayrimenkul alımında yaşanan zorluklar ve ekonomik koşullar nedeniyle hızla artmaya devam ediyor.
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Gayrimenkul Listeleme Platformu Emlakjet, 2024 Haziran ayına ilişkin Gayrimenkul Raporu'nu yayımladı.
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Arsa yatırımında güncel eğilimleri, bölgesel tercihleri ve yatırım kararlarını etkileyen faktörlerin ele alındığı rapora göre; katılımcıların yüzde 57’lik kısmı arsa yatırımına sıcak bakıyor.
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