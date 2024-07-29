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Konut piyasası durdu, arsa yatırımı coştu: İşte en çok talep gören bölgeler

Kredi faizlerindeki yükselişle birlikte konut piyasası yavaşlarken, arsa yatırımına ilgi devam ediyor. Peki en çok arsa yatırımı hangi bölgelerde yapılıyor? İşte detaylar...

Konut piyasası durdu, arsa yatırımı coştu: İşte en çok talep gören bölgeler - Resim: 1

Konut fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar ve kredi faizlerindeki yükseliş vatandaşı arsa alımına yönlendirdi. 

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Konut piyasası durdu, arsa yatırımı coştu: İşte en çok talep gören bölgeler - Resim: 2

Özellikle 2023 yılında başlayan arsa talebi, gayrimenkul alımında yaşanan zorluklar ve ekonomik koşullar nedeniyle hızla artmaya devam ediyor.

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Konut piyasası durdu, arsa yatırımı coştu: İşte en çok talep gören bölgeler - Resim: 3

Gayrimenkul Listeleme Platformu Emlakjet, 2024 Haziran ayına ilişkin Gayrimenkul Raporu'nu yayımladı.

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Konut piyasası durdu, arsa yatırımı coştu: İşte en çok talep gören bölgeler - Resim: 4

Arsa yatırımında güncel eğilimleri, bölgesel tercihleri ve yatırım kararlarını etkileyen faktörlerin ele alındığı rapora göre; katılımcıların yüzde 57’lik kısmı arsa yatırımına sıcak bakıyor.

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