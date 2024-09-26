Konut piyasasında Bakanlık devrede: Fahiş fiyata sıkı takip başladı

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ziraat Bankası tarafından uygulanan konut kredisi faiz oranındaki düşüş üzerine bir ilan fiyatının 7 milyon 250 bin liradan 9 milyon liraya yükseltildiği yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldığını belirtti.