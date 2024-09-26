Konut piyasasında Bakanlık devrede: Fahiş fiyata sıkı takip başladı
Konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağını ve bu sebeple de bakanlığın ilan sitelerini yakından takip ettiğini söyleyen Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, haksız ticari uygulama yapanlara idari yaptırım uygulanacağını söyledi.
Ticaret Bakanlığı gayrimenkulde fırsatçılığa asla müsaade etmeyeceklerini vurgulamıştı. Bu açıklamanın ardından da kredi faizleri düştü diye zam yapan bir emlakçıya para cezası kesildiği açıklanmıştı.
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ziraat Bankası tarafından uygulanan konut kredisi faiz oranındaki düşüş üzerine bir ilan fiyatının 7 milyon 250 bin liradan 9 milyon liraya yükseltildiği yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldığını belirtti.
Söz konusu artışı yapan emlak işletmesinin tespit edildiğini aktaran Gürcan, Adana'da faaliyet gösteren işletmeye 100 bin lira idari para cezası uygulandığını ifade etti.
Gürcan yaptığı açıklamada, "Ziraat Bankasınca uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine bir ilanın fiyatının 7.250.000 TL den 9.000.000 TL ye yükseltildiği yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonucunda söz konusu artışı yapan emlak işletmesi tespit edilmiş olup Adana ilinde faaliyet gösteren söz konusu işletmeye 100.000 TL idari para cezası uygulanmıştır." dedi.