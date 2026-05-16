Konut projelerine yeni düzenleme: 1 Ocak 2027'den itibaren zorunlu olacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 10 bin metrekare ve üzerindeki yeni projelerde "Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi" alınmasının zorunlu olacağını duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin iklim vizyonu olan "2053 Net Sıfır Emisyon" hedefleri doğrultusunda çevre dostu yeşil binaları yaygınlaştıracak iki düzenlemeyi hayata geçirdi. Yapılan yasal düzenlemelerle "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" ile "Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğ" resmi olarak güncellendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, düzenlemelerle ilgili sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çevre dostu yapılaşmayı yaygınlaştıracak düzenlememiz yayımlandı. 1 Ocak 2027’den itibaren 10 bin metrekare ve üzeri yeni binalarda; Enerji Kimlik Belgesi, Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi'ni devreye alıyoruz. Sera gazı emisyonu düşük olan binalar için Düşük Karbonlu Bina Belgesi’ uygulaması getiriyoruz" dedi.
'YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ BELGESİ' ZORUNLU HALE GELİYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle, 10 bin metrekare ve üzeri binalar için ‘Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi’ zorunlu hale getirilirken, bu belgeleri düzenleyecek enerji kimlik belgesi uzmanlarının eğitim ve yetki şartları da yeniden belirlendi. Değişikliğe göre; 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alacak ve yapı inşaat alanı 10 bin metrekare ve üzeri olan binalarda, yapı kullanma izin belgesi aşamasında Enerji Kimlik Belgesi' ile birlikte Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi’nin ilgili idareye sunulması zorunlu olacak.
BİNANIN TÜM SÜREÇLERİNDEKİ EMİSYONLARI HESAPLANACAK
Bina Yaşam Döngüsü Analizi ile binaların kullanım sırasındaki enerji tüketiminden kaynaklanan karbon emisyonları ile birlikte, ham madde temininden başlayarak tüm nakliye süreçleri dahil; inşaat, kullanım ve işletme, bakım, onarım, değişim, yenileme ve tadilat, yıkım, atık işleme ve bertaraf ile varsa yeniden kullanım, geri kazanım ve enerji ihracı süreçlerini kapsayan tüm yaşam döngüsü boyunca neden olduğu sera gazı emisyonları hesaplanacak. Analizler BEP-TR sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Belgeler ise yetkili Enerji Kimlik Belgesi Uzmanları tarafından hazırlanacak.