Konut projelerine yeni düzenleme: 1 Ocak 2027'den itibaren zorunlu olacak

'YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ BELGESİ' ZORUNLU HALE GELİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle, 10 bin metrekare ve üzeri binalar için ‘Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi’ zorunlu hale getirilirken, bu belgeleri düzenleyecek enerji kimlik belgesi uzmanlarının eğitim ve yetki şartları da yeniden belirlendi. Değişikliğe göre; 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alacak ve yapı inşaat alanı 10 bin metrekare ve üzeri olan binalarda, yapı kullanma izin belgesi aşamasında Enerji Kimlik Belgesi' ile birlikte Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi’nin ilgili idareye sunulması zorunlu olacak.