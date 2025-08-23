Konut satışında 5 bin TL'lik kapora dehşeti

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde geçen hafta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, R.O (26) ile daire alım satımı için anlaşma yapılan 5 bin liralık kaporanın satış öncesi geri istenmesi meselesi üzerinden B.Y.(19) ve babası İ.Y. arasında tartışma çıktı.