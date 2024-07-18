Konut satışında ''ortak konut'' dönemi başladı: Ortak konut kredisi nasıl alınır?
Artan kredi faizleri nedeniyle Haziran ayında konut kredisi kullanımı geçen yıla göre yarı yarıya azalırken, bir kamu bankasının başlattığı "ortak konut kredisi" dikkat çekti.
Konut kredisi kullanımı zorlaştı, "ortak konut kredisi" yeniden gündem oldu.
Bir kamu bankası aylar önce yeni bir kredi ürünü çıkardı. "Ortak konut kredisi" ile birden fazla kişi birlikte kredi çekebiliyor.
Krediyi kullanmak için en az 2 kişi olmak gerekiyor. En fazla ise 5 kişiye izin veriliyor.
Ortak konut kredisi ile alınan ev hisseli oluyor. Tapuya tüm alıcılar kaydediliyor.
Faiz oranlarında normal krediyle arasında bir fark yok. Ancak tek başına ev yatırımı yapamayanlar ortak ödeme ile bu borcun altına girmeyi tercih edebiliyor.
2 milyon liralık konut kredisinde faiz yüzde 3,49. Kredi 120 ay vadeli ile çekildiğinde aylık ödemesi 70 bin 956 liraya geliyor.
İki kişi bölüşürse 35 bin 478 lira, üç kişi bölüşürse 23 bin 653 lira, dört kişi bölüşürse 17 bin 739 lira, beş kişi bölüşürse, kişi başı 14 bin 191 lira taksit ödemesi oluyor.
2 milyon liralık bir krediye, 10 senede toplam 6 milyon 514 bin lira faiz ödeniyor.