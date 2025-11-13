Konut satışları patladı! Ekim ayında tarihi rekor kırıldı
Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayında 164 bin 306 konut satışı yapıldığını açıkladı. Böylece bu yılın en yüksek aylık satışına ulaşıldı. Ocak-Ekim döneminde ise 1 milyon 293 bin 33 adet konut satışıyla tüm zamanların en yüksek 10 aylık satış performansına ulaşıldı.
Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,5 oranında azalarak 164 bin 306 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 26 bin 305 ile İstanbul, 14 bin 681 ile Ankara ve 8 bin 678 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 86 ile Ardahan, 135 ile Bayburt ve 143 ile Tunceli olarak gerçekleşti.
Konut satışları Ocak-Ekim döneminde %16,2 arttı
Konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,2 oranında artarak 1 milyon 293 bin 33 olarak gerçekleşti. Böylece tüm zamanların en yüksek 10 aylık satış adedine ulaşıldı. Bundan önceki en yüksek 10 aylık satış performansı, düşük faizli konut kredisi kampanyasının sunulduğu 2020 yılında gerçekleşmişti.
İpotekli konut satışları 23 bin 527 olarak gerçekleşti
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,5 oranında artarak 23 bin 527 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %14,3 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %64,0 oranında artarak 186 bin 20 oldu.
Ekim ayında 5 bin 919; Ocak-Ekim döneminde ise 44 bin 490 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.
Diğer satış türleri sonucunda 140 bin 779 konut el değiştirdi
Türkiye genelinde diğer konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 oranında azalarak 140 bin 779 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %85,7 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,8 oranında artarak 1 milyon 107 bin 13 oldu.