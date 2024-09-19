Konut satışları yılın en yüksek seviyesini gördü
Faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar ev almakta zorlanırken konut satışlarındaki artış dikkat çekti.
Konut satış rakamları ve fiyatlarına dair iki önemli veri açıklandı.
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Ağustos ayında konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %9,9 artışla 134 bin 155'e ulaştı ve bu yılın en yüksek aylık satış rakamı olarak kaydedildi.
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Yıl genelinde konut satışlarında düşük seyir görülmesine rağmen, son aylarda toparlanma dikkat çekiyor. Ancak, kredili satışlar düşmeye devam ediyor.
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Ağustos ayında ipotekli satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,1 azalarak 13 bin 574'e geriledi.
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