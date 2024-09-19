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Konut satışları yılın en yüksek seviyesini gördü

Faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar ev almakta zorlanırken konut satışlarındaki artış dikkat çekti.

Konut satışları yılın en yüksek seviyesini gördü - Resim: 1

Konut satış rakamları ve fiyatlarına dair iki önemli veri açıklandı.

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Konut satışları yılın en yüksek seviyesini gördü - Resim: 2

Ağustos ayında konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %9,9 artışla 134 bin 155'e ulaştı ve bu yılın en yüksek aylık satış rakamı olarak kaydedildi.

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Konut satışları yılın en yüksek seviyesini gördü - Resim: 3

Yıl genelinde konut satışlarında düşük seyir görülmesine rağmen, son aylarda toparlanma dikkat çekiyor. Ancak, kredili satışlar düşmeye devam ediyor.

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Konut satışları yılın en yüksek seviyesini gördü - Resim: 4

Ağustos ayında ipotekli satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,1 azalarak 13 bin 574'e geriledi.

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