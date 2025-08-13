Konut satışlarında yılın zirvesi görüldü
Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayı verilerine göre Türkiye genelinde konut satış sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 artarak 142 bin 858 oldu. Bu satış rakamı ise konut satışlarında 2025 yılının en yüksek rakamına ulaşıldığını gösterdi.
Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 23 bin 152 ile İstanbul, 12 bin 491 ile Ankara ve 7 bin 815 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 58 ile Ardahan, 93 ile Bayburt ve 103 ile Hakkari olarak gerçekleşti.
Konut satışları Ocak-Temmuz döneminde %24,2 arttı
Konut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,2 oranında artarak 834 bin 751 olarak gerçekleşti.
İpotekli konut satışları 18 bin 425 olarak gerçekleşti
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %60,3 oranında artarak 18 bin 425 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %12,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %93,2 oranında artarak 121 bin 515 oldu.