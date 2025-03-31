Konut ve iş yeri alım satımında dolandırıcıların yeni tuzağı bu oldu

İnsanların attıkları her adıma artık dikkat etmesi gerektiğini belirten Gayrimenkul Uzmanı Özkan Aydemir, "Vatandaşlarımız emlak sitelerinde bir gayrimenkulünü satışa koyuyor. Misal 8 milyon fiyat biçiyor. Herkes gibi bu mülk sahibini de arayan dolandırıcılar, en son rakamın ne olduğunu, ona göre de ilanları pasife almasını istiyor. Siteyi veya muhiti bildiğini, daireyi görmeye gerek olmadığını satıcıya söyleyerek ilanı kaldırtıyor. Daha sonra karısına da bir göstermek istediğini, ilanda olmadığı için de fotoğrafları özelden istiyor. Fotoğraflar dolandırıcıların eline ulaştığında ise, bilgileri en hızlı bir şekilde ya ilana koyuyorlar veya bir emlak işletmesine atıp bu dairenin kendisine ait olduğunu ve sıkışık olduğu için 8 milyonluk daireyi 5 milyona satacağını söylüyor. Tabi ki piyasa şartlarına göre de sektördeki meslektaşımız fiyatın yüzde 40 civarında olduğunu görünce, alıcı veya yatırımcı müşterisini arayıp 5 milyona çok güzel bir dairenin olduğunu söyleyip fotoğrafları gösteriyor" dedi.