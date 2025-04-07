Konuta hücum: Tüm zamanların rekoru kırıldı

''Konut fiyatları reel olarak artmadı, yatırımcı konuta yöneldi''

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, mevduat faizlerinin kademeli olarak düşmesinin ardından yatırım amaçlı gayrimenkul satışlarının arttığını belirtti. Amortisman sürelerinin son dönemde kısalmasının gayrimenkul satışlarının artmasında bir etken olduğunu ifade eden Özelmacıklı, ‘‘Gayrimenkul fiyatları 2 yıla yakın süredir reel olarak artmadı. Yatırımcılar konuta yöneldi. Konut kredisi faiz oranlarında da düşüş görülüyor. Önümüzdeki dönemde konut kredisi faizlerinin daha da düşmesi bekleniyor. Konut kredilerindeki hacim de arttı. Bu nedenle gayrimenkul satışlarında rekor kırıldı’’ dedi.