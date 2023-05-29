Konutlarda ''kiralık'' ilanlarının yerini onlar aldı

6 Şubat depreminden önce Elazığ’a geldiğini belirten Feride Çetin, “Okul okumak için Elazığ’a geldim. Başta akrabalarımın yanında kalıyordum ama sonrasında arkadaşlarımla birlikte eve çıkmaya karar verdik. İlk zamanlarda kiralık evler çok fazla vardı ama şu anda hiç ev yok. Pencerelerde yazı yazmıyor, yazanlarda da 'kiralık değildir' yazılarıyla karşılaşıyoruz. Şu anda Elazığ’da ev bulamıyoruz. Depremin ardından yapılacak konutların bir an önce yapılması lazım. Çünkü hiçbir şekilde ev bulamıyoruz. Bizim gibi binlerce kişi var. Eğer konutlar en kısa zamanda yapılırsa çok güzel olur. Biz de artık kendi evimize çıkmayı çok istiyoruz'' dedi.