Konutta işler tersine döndü! Artık o evlerin satılması zorlaştı

''Kiracısı olan daireleri satmak zorlaştı''

Ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan uyuşmazlıklardan bahseden emlakçı Şerafettin Başaran, ''Ev sahipleri kiracısı olan dairesini satmak istediğinde evi alacak kişinin kiracı ile anlaşması gerekiyor. Tapu değiştiği takdirde evin yeni sahibi kiracıyı çıkartmak isterse altı ay süre sonrası çıkması için bildirimde bulunabilir. Alıcılar kiracıların evden çıkmama sorunu ile karşılaşmamak için boş daireleri satın almak istiyor. Bu sebeple kiracısı olan daireleri de satmak son dönemde zorlaştı'' diye konuştu.