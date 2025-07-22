Konutta yeni kurnazlık! Emlakçıların cezadan kaçış yöntemi ortaya çıktı

Ticaret Bakanlığı, 'İnternet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir sebebe dayanmayan fiyat artışı yapılamaz ve işletmelerce bu ilanlara aracılık edilemez' ibaresiyle geçen mayıs ayında Resmi Gazete'de bir yönetmelik yayımladı. Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından internet ortamında fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen mülk sahipleri ve emlakçılara zaman zaman para cezaları uygulandı. Ancak buna rağmen bazı ilan sahipleri ve emlakçılar, fiyat artışlarını gizlemenin yolunu arıyor. Bir ilan sitesinde Antalya'da 2 milyon 500 bin lira bedelle satışta olan daire hakkında bilgi almak için aranan emlakçı, fiyatın ilanda yazılandan farklı olduğunu söyledi. Telefonda konuşulan emlakçı, ilanın fiyatını avro ile endekslediklerini, ceza kesilmesi nedeniyle gerçek fiyatı yansıtamadıklarını, dairenin gerçek fiyatının 2 milyon 900 bin lira olduğunu söyledi.