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  3. 23 Temmuz 2020 16:33

Konya Ovası Antalya sahillerini aratmıyor

Konya Ovası'ndaki Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü sahili, Antalya sahillerini aratmıyor. Özellikle hafta sonları Karaburun Plajı'na akın eden Beyşehirliler, gölde yüzüp, sahilde güneşleniyor.

Konya Ovası Antalya sahillerini aratmıyor

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Konya Ovası Antalya sahillerini aratmıyor

Konya'nın güneyinde yer alan Beyşehir ilçesindeki gölün güneyinde ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, kuzeybatısında ise Anamas ve Sultan dağları bulunuyor.

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Konya Ovası Antalya sahillerini aratmıyor

Balıkçılığın yapıldığı, yaklaşık 656 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip Beyşehir Gölüçevresinde 3 plaj bulunuyor.

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Konya Ovası Antalya sahillerini aratmıyor

En uzun plaj olan Karaburun ise Antalya sahillerini aratmıyor.

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