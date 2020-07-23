Konya Ovası Antalya sahillerini aratmıyor
Konya Ovası'ndaki Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü sahili, Antalya sahillerini aratmıyor. Özellikle hafta sonları Karaburun Plajı'na akın eden Beyşehirliler, gölde yüzüp, sahilde güneşleniyor.
Konya'nın güneyinde yer alan Beyşehir ilçesindeki gölün güneyinde ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, kuzeybatısında ise Anamas ve Sultan dağları bulunuyor.
Balıkçılığın yapıldığı, yaklaşık 656 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip Beyşehir Gölüçevresinde 3 plaj bulunuyor.