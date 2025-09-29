  1. Anasayfa
  4. Konya Şeker'e bağlı Kangal Termik Santrali'nde yangın

Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan Torku'nun iştiraki olduğu Konya Şeker tarafından işletilen Kangal Termik Santrali'nde yangın çıktı.

Kaynak: İHA
Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan santralin baca ünitesinde, bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ünitenin tamamını kapladı. 

Kangal Belediyeleri'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangının filtre çalışması yapılan baca gazı arıtma tesisinde çıktığı anlaşıldı.

Yangın, Çinli bir firma tarafından yapılan kaynak çalışması sırasında çıkan kıvılcımların plastik artıklarına sıçramasıyla başladı. 

Soğutma çalışmaları süren yangında yaralanan olmadı. Yapımı devam eden baca gazı arıtma tesisi ise tamamen yanarak kullanılmaz gale geldi. 

