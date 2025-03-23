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Konya'da 6 katlı bina çöktü

Konya'da yıkım riski nedeniyle yaklaşık 4 ay önce tahliye edilen 6 katlı bina, iş makinesiyle yıkımı yapılırken çöktü.

Kaynak: DHA
Konya'da 6 katlı bina çöktü - Resim: 1

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Telgrafçı Hamdi Bey Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü'nün karışında meydana geldi. 

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Konya'da 6 katlı bina çöktü - Resim: 2

6 katlı bina yıkım riski nedeniyle yaklaşık 4 ay önce tahliye edilip, belediye ekiplerince mühürlendi. 

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Konya'da 6 katlı bina çöktü - Resim: 3

Bugün bölgede önlem alındıktan sonra iş makinesiyle yıkımı yapılan bina bir anda çöktü. 

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Konya'da 6 katlı bina çöktü - Resim: 4

İhbar üzerine adrese, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı yaşanmadı.

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