Konya'da, Çiftlik Bank'tan geriye bunlar kaldı

Bölge sakinlerinden İsmet Ak, 'Çiftlik Bank' için bölgede para yatıranların olduğunu; ancak bazılarının rencide olma endişesiyle mağduriyetini dile getiremediği söyledi. Ak, ''Yaklaşık 2 yıl önce görkemli bir şekilde temelleri atılan 'Çiftlik Bank' hayalleri suya düştü. 'Çiftlik Bank' mağdurları zor durumda. Hala haklarını alamıyorlar ve arayamıyorlar. Peki bu adam nerde? 'Tosuncuk' yok. Ne oldu? Yerinde yeller esiyor. O da başka ülkelerde keyfini sürüyor. Ben de bu yörenin vatandaşı olarak mağdur olan arkadaşlarım için çok üzülüyorum. Adalet yerini bulur inşallah'' dedi.