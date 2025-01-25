Konya'da çöken binayla ilgili 4 kişi gözaltında

Binanın 1992 yılında inşaat, 1994 yılında da iskan ruhsatı aldığı, bulunduğu mahallenin kentsel dönüşüm kapsamında olduğu ancak bina sakinleri ile aynı caddedeki bazı evlerin kentsel dönüşümü kabul etmedikleri belirlendi. Bu sırada Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 başsavcı vekili olmak üzere 4 savcı görevlendirildi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enkaz alanına gelip incelemelerdi bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yine enkaz alanına gelip, çalışmaları yakından takip etti.