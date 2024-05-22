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Konya'da dev obruğun oluştuğu an kamerada

Konya'da Apa Barajı'ndan ovaya su aktaran isale kanalında obruk oluştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kanalın 5 metre yakınındaki servis yolunda göçük oldu.

Kaynak: DHA , İHA
Konya'da dev obruğun oluştuğu an kamerada - Resim: 1
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Konya'da dev obruğun oluştuğu an kamerada - Resim: 2

Konya'nın Çumra ilçesinde, Apa Barajı'ndan Konya Ovası'na su aktaran Apa Alemdar İsale Kanalı'nın 18'inci kilometresindeki Kısıkyayla Köprüsü yanında, dün saat 19.00 sıralarında obruk oluştu.

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Konya'da dev obruğun oluştuğu an kamerada - Resim: 3

Obruğun oluşma anı, bir çiftçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Konya'da dev obruğun oluştuğu an kamerada - Resim: 4

Bu sırada kanalın 5 metre yakınındaki servis yolunda da göçük oluştu.  

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