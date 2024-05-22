Konya'da dev obruğun oluştuğu an kamerada
Konya'da Apa Barajı'ndan ovaya su aktaran isale kanalında obruk oluştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kanalın 5 metre yakınındaki servis yolunda göçük oldu.
Kaynak: DHA , İHA
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Konya'nın Çumra ilçesinde, Apa Barajı'ndan Konya Ovası'na su aktaran Apa Alemdar İsale Kanalı'nın 18'inci kilometresindeki Kısıkyayla Köprüsü yanında, dün saat 19.00 sıralarında obruk oluştu.
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Obruğun oluşma anı, bir çiftçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Bu sırada kanalın 5 metre yakınındaki servis yolunda da göçük oluştu.
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