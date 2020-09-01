Konya'da evlere kadar yaklaşan obruklar vatandaşları tedirgin ediyor

Yaylada, zeminin bir anda kaydığına şahit olan yayla sakinlerinden Adem Ekmekçi, "Burada zaten obruklar vardı. Ancak artık köylerde oluşmaya başladı. 29 Ağustos'ta yolda çatlaklar oluştu. Dün de çok kötü bir şekilde çöktü. Buralarda önlem alınmasını istiyoruz artık. Tedirginiz, korkuyoruz çünkü evlere 15-20 metre uzaklıkta. Evimizin önünde korkunç bir şekilde obruk oluştu, endişeliyiz. Zeminin bir anda kaydığını gördük, çok korkunç bir şey. İyi ki evlere denk gelmedi" dedi.



