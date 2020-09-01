Konya'da evlere kadar yaklaşan obruklar vatandaşları tedirgin ediyor
Konya'nın Karapınar ilçesinde 30 metre çapında 15 metre genişliğinde oluşan obruk, bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor.
Karapınar ilçesinde yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen 350'nin üzerinde obruk bulunuyor. İlçeye 8 kilometre uzaklıktaki Reşadiye Mahallesi Ekmekçi Yaylası'nda ise yolun ortasında 30 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu. Yerleşim yerlerine yaklaşık 20 metre uzaklıktaki obruk izleri geçen yıldan fark edildi. Geçtiğimiz 29 Ağustos günü çatlakların oluşmasıyla belediye ekipleri yolu trafiğe kapattı.
Yaylada, zeminin bir anda kaydığına şahit olan yayla sakinlerinden Adem Ekmekçi, "Burada zaten obruklar vardı. Ancak artık köylerde oluşmaya başladı. 29 Ağustos'ta yolda çatlaklar oluştu. Dün de çok kötü bir şekilde çöktü. Buralarda önlem alınmasını istiyoruz artık. Tedirginiz, korkuyoruz çünkü evlere 15-20 metre uzaklıkta. Evimizin önünde korkunç bir şekilde obruk oluştu, endişeliyiz. Zeminin bir anda kaydığını gördük, çok korkunç bir şey. İyi ki evlere denk gelmedi" dedi.
Obruklar oluştukça tedirginliğin arttığını söyleyen Zeki Yapar, "Önceki gün çatlaklar oluşmuştu. Dün, buraya geldiğimizde çökmüş olduğunu gördük. Tedirgin oluyoruz. Bu çevre, devamlı çöküyor. Evlerin arasında olmaya başladı. Bu da ailelere ve çocuklara tedirginlik veriyor. Bu bizi korkutuyor. Bugün buradaysa yarın başka yerde oluyor" diye konuştu.