Konya'da kimyasal saldırı! O anlar kamerada
Konya'da ayakkabı satışı yapan bir kişi iş yerinin önünü süpürdüğü sırada çarşaflı kişinin kimyasal maddeli saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre Olay, pazar günü saat 09.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Eski Kunduracılar Sitesi'nde meydana geldi. S.Ö., sabah dükkanını açtıktan sonra fırçayla iş yerinin önünü süpürmeye başladı. Bu sırada yanına yaklaşan çarşaflı kişi, elindeki plastik kabın içinde bulunan kimyasal maddeyi yüzü ve vücuduna fırlatıp kaçtı. Çevredeki esnafın yardımıyla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan S.Ö.'nin yüzü ve vücudunun göğüs bölümünde yanıklar oluştuğu belirlendi. S.Ö. yanık ünitesindeki tedavisi sürerken, polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bu arada saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin iş yerinin önünün süpüren S.Ö.'nün yanına gelip elindeki maddeyi atarak geri dönüp uzaklaştığı görüldü.
S.Ö.'nün babası saldırganın erkek olduğunu düşündüklerini belirterek, ''Oğlum saat 09.00'da dükkanını açmış. Kamera kayıtlarından gördüğümüz kadarıyla siyah çarşaflı bir kişi saldırmış. Saldırganın kadın değil erkek olduğunu düşünüyoruz. Koşusundan, yürüyüşünden onu anladık. Peşinden koşanlar yetişememiş. Elindeki yanıcı maddeyi oğlumun üzerine atıp, kaçmış, Oğlumuzun vücudunda ve yüzünde 4'üncü derecede ciddi yanıklar var. Saldırganın yakalanıp, adaletin yerini bulmasını istiyoruz” dedi. (DHA)