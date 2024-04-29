Konya'da korkutan maznara: Yer yarıldı, çok sayıda obruk oluştu

Bölgede inceleme başlatan Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, “Apa Barajı’ndan gelen suları ovaya taşıyan bir kanal içerisindeyiz. Bu kanalda toprak altındaki küçük çatlaklar, yarıklar, kuraklıkla birlikte biraz daha genişlemiş. Bu bölgede içinde bulunduğumuz alanda ilk defa obruk gözleniyor. Şu anda meydana gelmiş obruklar vatandaşlarımız için tehlike arz ediyor. Kanal içerisinde benzer çökmelerin yaşanabileceğini tahmin ediyoruz” dedi.