Konya'da korkutan maznara: Yer yarıldı, çok sayıda obruk oluştu
Konya'da Çarşamba Çayı çevresinde bir anda ortaya çıkan çok sayıda obruk ve yarıklar büyük paniğe yol açtı. Obruk ve çatlakların oluştuğu bölgedeki sular başka bir bölgeye aktarıldı.
Konya'nın Çumra ilçesinde 3 farklı bölgede, Çarşamba Çayı’nın tabanında irili ufaklı 10’un üzerinde obruk ve yer yarıkları oluştu. DSİ ekipleri, Apa Barajı’ndan ovaya aktarılan 54 metreküplük su çıkışını 15 metreküpe indirerek, obruk oluşan bölgelere verilen suyu başka bir kanala aktardı.
Bölgede inceleme başlatan Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, “Apa Barajı’ndan gelen suları ovaya taşıyan bir kanal içerisindeyiz. Bu kanalda toprak altındaki küçük çatlaklar, yarıklar, kuraklıkla birlikte biraz daha genişlemiş. Bu bölgede içinde bulunduğumuz alanda ilk defa obruk gözleniyor. Şu anda meydana gelmiş obruklar vatandaşlarımız için tehlike arz ediyor. Kanal içerisinde benzer çökmelerin yaşanabileceğini tahmin ediyoruz” dedi.
Çumra ilçesi Çarşamba Çayı tabanında 10’un üzerinde irili ufaklı obruk oluştu. Obrukların oluşmasının ardından harekete geçen DSİ ekipleri, Apa Barajı’ndan ovaya aktarılan 54 metreküplük su çıkışını 15 metreküpe indirerek, obruk oluşan bölgelere verilen suyu başka bir kanala aktardı.