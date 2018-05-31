Konya'da oluşan dev obruklar korkutuyor
Konya'nın Karapınar ilçesinde, yeraltı sularının çekilmesiyle oluşan obruklar, vatandaşın kabusu oldu.
Konya'nın Karapınar ilçesinde, yeraltı sularının çekilmesiyle oluşan obruk, ekili alanların yanı sıra yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. İlçede, bugüne kadar irili- ufaklı 300'den fazla obruk meydana geldi. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, ''Obruk oluşmaya devam edecek. Bunu önlemek mümkün değil" dedi.
Yeraltı suları, karbonik asitle zenginleşip, asit özelliği taşıyarak, kireç taşlarını eritip, yeraltına mağaralar oluşturuyor. Zamanla mağaralardaki sular çekiliyor. Mağaraların üzerindeki toprak örtü de kendini taşıyamıyor. Toprak örtü, büyük gürültü ve patlamayla çöküyor. Ağız çapları derinlere doğru genişleyen çukurlar oluşuyor. Bu çukurlara ise 'obruk' adı veriliyor. Konya'da Tuz Gölü'nden başlayıp, Karapınar, Çumra ve Akören ilçesine kadar uzanan bir yay üzerinde, eriyebilir kayaçlar bulunması nedeniyle sık sık obruk oluşuyor. Bölgede irili- ufaklı 300'ün üzerinde meydana gelen obruk, ekili alanların yanı sıra yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. Bazı bölgelerde oluşan obruklar, yerleşim yerine 100- 200 metre uzaklıkta yer alıyor.
KARAPINAR'DAN TUZ GÖLÜ'NE GİDEN GÖMÜLÜ FAY HATTI VAR
Obrukların, eriyebilir kayaçların suyla temas etmesi durumunda meydana geldiğini belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, şunları söyledi:
"Obruklar yeraltındaki karstik çöküntüler olarak söylenebilir. Özellikle Tuz Gölünden başlayarak güneye Karapınar'a, Çumra'ya, Akören'e kadar giden bir yay, Konya'nın il merkezinin çevresini kuşatan bölgenin tamamında bu suyla karşılaştığında eriyebilir nitelikle tabakalar bulunduran genç formasyonlar var. Bunlar asidi yüksek yağmur suyuyla ya da Karapınar bölgesindeki sönmüş volkanlardan ayrılan asidi yüksek sularla karşılaştığı zaman kolaylıkla eriyebiliyor. Karapınar'dan Tuz Gölü'ne doğru giden bir gömülü fay hattından söz ediyoruz. Bu fay hattının olduğu bölgelerde kayaçlar daha kırık olduğu için bunların olduğu bölgede su akışları kuzeye doğrudur. Dolayısıyla obrukların yoğunlaştığı bölge genellikle bu fay hattının yanında, yöresinde ya da üzerinde meydana geliyor. Su akımı da etkili. Bu doğal jeolojik faktörlerdir."