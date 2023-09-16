Konya'da toplu çocuk mezarı bulundu!

Kazı başkanı Doç. Dr. İlker Işık, "Bu mozaik taban üzerinde hem bitki bezekliği, hem de aynı şekilde geometrik örneklerin yanında hayvan figürlerinin de olduğu mozaiklerle karşılaştık. Çok endemik, özel örnekler de karşımıza çıkmaktaydı. Örneğin Anadolu parsının varlığı bizim için çok enteresandı. Çünkü Anadolu'da artık nesli tükenmekte olan bir hayvanın burada işlenmiş, betimlenmiş olması çok güzel bir örneklemeydi. Takriben milattan sonra 4’üncü veya 5’inci yüzyıllar içerisinde yapıldığını tahmin etmekteyiz. Kazılarımızın devamında apsidal formun bulunduğu bema kısmında nekropol alanıyla karşılaştık. Bu nekropolde yine aynı şekilde bir Hristiyanlık dönemi mezar sahasıydı. Doğu- batı doğrultulu tipolojik bakımdan örgü tekne ve kiremit mezar formatında iki ayrı mezar tipolojisiyle karşılaşmaktaydık. Fetüslerden tutun 13-14 yaşına kadar giden ağırlıklı olarak erişkin olmayan bir çocuk mezarlığını tespit ettik. Burada 42 adet iskelet bulduk" dedi.