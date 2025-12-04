Konya'da vahşet: 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde öldürüldü

Hüyük ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde çiftçi M.V., oğluyla birlikte sondaj yapılan tarlasından eve dönmek için üç tekerlekli bisikletle yola çıktı. Bu sırada peşlerinden gelen ve aralarında husumet olduğu belirtilen E.Y., M.Y. ve A.Y. kardeşler, araçla bisiklete çarptı.