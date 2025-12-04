Konya'da vahşet: 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde öldürüldü
Konya'da 7 yaşındaki oğluyla birlikte tarladan evine dönen M.V. (38), husumetli olduğu akrabaları 3 kardeş tarafından dövülüp, tabancayla vurularak öldürüldü.
Hüyük ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde çiftçi M.V., oğluyla birlikte sondaj yapılan tarlasından eve dönmek için üç tekerlekli bisikletle yola çıktı. Bu sırada peşlerinden gelen ve aralarında husumet olduğu belirtilen E.Y., M.Y. ve A.Y. kardeşler, araçla bisiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle baba ve oğul, yere savruldu. Kardeşler, M.V.'yi, oğlunun gözü önünde önce dövdü. Ardından kardeşlerden M.Y., tabancayla V.'yi çeşitli yerlerine ateş ederek vurdu.
İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. M.V., kaldırıldığı Hüyük Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. M.V.'nin cesedi, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaçan 3 kardeş jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, Beyşehir Adliyesi’ne sevk edildi. (DHA)