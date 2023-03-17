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Konya'nın 2 ilçesinde okullara kar tatili

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Derebucak ve Ahırlı ilçelerinde eğitime ara verildi.

Konya'nın 2 ilçesinde okullara kar tatili - Resim: 1

Kentin büyük bir bölümünde yağmur etkili olurken, bazı bölgelere ise kar yağdı. Kar yağışı nedeniyle Derebucak ve Ahırlı ilçelerinde bugün eğitime ara verildi. Engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları ise idari izinli sayılacak.

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Konya'nın 2 ilçesinde okullara kar tatili - Resim: 2

Konya- Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi aştı. Ulaşım güçlükle sağlanırken, Seydişehir ilçesi Marangozlar kavşağında önlem alan polis, TIR, kamyon ile zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermiyor. Karayolları ekipleri ise kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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Konya'nın 2 ilçesinde okullara kar tatili - Resim: 3
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Konya'nın 2 ilçesinde okullara kar tatili - Resim: 4
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