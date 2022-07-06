Köpeği ezip geçti, hiç bir şey yokmuş gibi yoluna devam etti

Sabah 08.00 gibi işyerine geldiğini belirten Eren Yılmaz, "3 tane setter cinsi köpeğimiz var. Bakımlarını yapıyorduk, altlarını temizliyorduk. Burada çalışan esnafın elemanı geçerken onun yanına kaçmış. O da köpeği sevmiş. Bu sırada lüks bir otomobil köpeği ezdi, durmadan kaçtı gitti. Yazık bir yanına inip, bir geçmiş olsun, bir veterinere yetiştirelim bu hayvanı. Nasıl yaşatabiliriz, deseydi yine şikayetçi olmazdım. Ama bunları bile demeden kaçtı gitti. Köpeğim öldü, ciğerim yandı. Polise gittim, şikayetçi oldum ve ben bunun hesabının sorulmasını istiyorum" dedi.