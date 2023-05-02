Köpeği göz göre göre ezdi yoluna devam etti
İstanbul'da yaşanan insanlık dışı bir olay saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi. Büyükçekmece’de köpeği göz göre göre ezen bir lüks araç sürücüsü yoluna devam etti. O yoluna devam ederken bir diğer köpeğin aracın altında kalan köpeğin yanına koşması da kameralara yansıdı.
Olay 29 Nisan günü saat 15.10 sıralarında İstanbul Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Antik Sokak’ta bulunan bir site önünde meydana geldi.
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DHA'nın haberine göre güvenlik kameralarına yansıyan olayda sokaktan otomobiliyle geçen sürücü İ.K., otomobilin önünden geçmeye çalışan Emel isimli köpeği ezdi. Sürücü olay sonrası durmadan yoluna devam etti.
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Site sakinlerinin baktığı köpeğin kazada yaralandığı ortaya çıktı.
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Özel bir kliniğe götürülen köpeğin iki ön patisi ile sağ arka patisinde çok sayıda kırık olduğu ve iç kanamasının olduğu tespit edildi.
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