  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Köpeğine saldıran sokak köpeğini böyle bıçakladı

Köpeğine saldıran sokak köpeğini böyle bıçakladı

Sakarya’da köpeğini gezdirmeye çıkan bir kişi, köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakla yaradı.

Köpeğine saldıran sokak köpeğini böyle bıçakladı - Resim: 1

Olay, öğle saatlerinde, Karasu Yeni Mahalle Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. E.D., köpeğini gezdirdiği sırada çevredeki esnafın baktığı sokak köpeği ile karşılaştı. İki hayvan birbirine saldırıken, E.D. köpeğini tasmasından tutmaya çalıştı.

1 / 5
Köpeğine saldıran sokak köpeğini böyle bıçakladı - Resim: 2

E.D. köpekleri ayıramayınca üzerindeki bıçağı çıkartarak sokak köpeğini bıçakladı. E.D. daha sonra köpeğiyle birlikte uzaklaştı.

2 / 5
Köpeğine saldıran sokak köpeğini böyle bıçakladı - Resim: 3

Esnafın haber vermesi üzerine belediye ve polis ekipleri geldi.

3 / 5
Köpeğine saldıran sokak köpeğini böyle bıçakladı - Resim: 4

Bıçaklanması nedeniyle yaralanan sokak köpeği, belediye ekiplerince alınarak tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.

4 / 5