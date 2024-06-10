Köpek balıkları bir günde 3 kişiyi yaraladı; plajlar kapatıldı

ABD’nin Florida eyaletinde Cuma günü South Walton bölgesinde bir plajda iki ayrı köpek balığı saldırısı yaşandı. Yetkililer saldırı ile ilgili olarak, “South Walton İtfaiye Bölgesi ve Walton County Şerif Ofisi, Florida Cuma öğleden sonra köpek balığı ile ilgili iki olaya müdahale etti. İki kişi ağır yaralanırken, bir kişi de hafif yaralanmıştır.