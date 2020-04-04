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  3. 04 Nisan 2020 11:16

Köpek eti satan restoranın sahibinden şoke eden itiraf

Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'de, halkın beslenme alışkanlıkları tartışma yaratırken, köpek eti satan bir restoran sahibinin açıklamaları tüm dünyada gündem yarattı.

Köpek eti satan restoranın sahibinden şoke eden itiraf

Bangkok Post'un bu hafta başında aktardığı habere göre, Şıncın, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ardından Çin'de kedi ve köpek etinin tüketilmesi ve satışını yasaklama kararı alan ilk şehir olmuştu.

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Köpek eti satan restoranın sahibinden şoke eden itiraf

Şehir yönetiminden yapılan açıklamada, "Kedi ve köpekler, evcil hayvanlar olarak insanlarla diğer hayvanlardan çok daha yakın ilişki kurmuştur. Kedi, köpek ve diğer evcil hayvanların tüketiminin yasaklanması gelişmiş ülkelerde, Hong Kong ve Tayvan'da genel bir uygulamadır." ifadeleri kullanılmıştı.

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Köpek eti satan restoranın sahibinden şoke eden itiraf

Yasağın Şıncın'da 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtilmişti.Ancak Çin'de köpek eti satışı yapan bir restoran sahibinden gelen itiraflar, dünya gündemine bomba gibi düştü.

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Köpek eti satan restoranın sahibinden şoke eden itiraf

Çin'deki bir restoranın patronu, gizli satıcılarından yavru köpekler aldıklarını, gerekli işlemlerden geçirdikten sonra meraklısına servis ettiklerini söyledi.

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