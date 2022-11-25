Köprüde intihar etmek isteyen vatandaşı Erdoğan ikna etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan bir vatandaşı ikna etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlerken durdu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta cuma namazını kıldıktan sonra Tuzla'da katılacağı törene gitmek üzere hareket etti.
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Erdoğan makam aracından inerek köprüde intihar girişiminde bulunan Murat Duran'ı ikna etti. Erdoğan'ın ikna ettiği Murat D.'yi evine gönderdi.
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