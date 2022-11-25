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Köprüde intihar etmek isteyen vatandaşı Erdoğan ikna etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan bir vatandaşı ikna etti.

Köprüde intihar etmek isteyen vatandaşı Erdoğan ikna etti - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlerken durdu.

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Köprüde intihar etmek isteyen vatandaşı Erdoğan ikna etti - Resim: 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta cuma namazını kıldıktan sonra Tuzla'da katılacağı törene gitmek üzere hareket etti.

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Köprüde intihar etmek isteyen vatandaşı Erdoğan ikna etti - Resim: 3

Erdoğan makam aracından inerek köprüde intihar girişiminde bulunan Murat Duran'ı ikna etti. Erdoğan'ın ikna ettiği Murat D.'yi evine gönderdi.

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Köprüde intihar etmek isteyen vatandaşı Erdoğan ikna etti - Resim: 4
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