Köprüde tartışan kadınlardan biri metrelerce yüksekten kendini aşağı attı
Kocaeli'de 24 yaşındaki genç kız, yanında bulunan kadınla tartıştıktan sonra köprüden atladığı ileri sürüldü.
Kaynak: İHA
Olay, Körfez ilçesi D100 Karayolu Ankara şeridinde bulunan köprüde meydana geldi.
24 yaşındaki genç kız, yanında bulunan bir kadınla hararetli şekilde konuştuktan sonra köprüden atladığı öne sürüldü.
Genç kız, D100 Karayolu'ndaki asfalt zemine düştü. Genç kız ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, yolun güvenliğini sağladı.
