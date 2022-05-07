Köpük partisi fotoğrafı boşanma davasında delil oldu

MESAJLA ÖĞRENMİŞ

G.P., dilekçesinde, dava sürecinde A.K.P.'nin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü G.Ö.'nün sosyal medya hesabından gönderdiği "Ben A.K.'yi seviyorum. O da beni seviyor. A.K. seni aldatıyor. Hem sen kimsin? Ben okuldan birisiyim' mesajıyla aldatıldığından haberdar olduğunu belirtti.

G.P., dava dosyasına A.K.P.'nin G.Ö. ile tatilde çekilip sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflarını delil olarak sundu. Dosyada, A.K.P. ve G.Ö.'nün rafting yaparken, köpük partisinde eğlenirken ve G.Ö.'nün yakınlarıyla olduğu fotoğrafları yer aldı. G.P., dilekçesinde 500 bin lira maddi, 650 bin lira manevi tazminata hükmedilmesine, dava süresince aylık 2 bin lira tedbir nafakası ödenmesine ayrıca düğündeki ziynet bedelleri için 50 bin lira talep etti.