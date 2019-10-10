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  3. 10 Ekim 2019 17:12

Koral Elektronik Harp Sistemi teröristleri kör etti

ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen Koral Elektronik Harp Sistemi, Barış Pınarı Harekatı'nda önemli rol oynadı.Operasyon saatinde bölgede tüm iletişim sistemleri durdu. .

Koral Elektronik Harp Sistemi teröristleri kör etti

Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı harekatı saat 16.00'da başladı. Operasyon saatinde bölgede tüm iletişim sistemleri durdu. Terör örgütünün bölgede yaptığı tuzaklamalara yönelik Koral'ın devreye sokulduğu belirtiliyor.

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Koral Elektronik Harp Sistemi teröristleri kör etti

KORAL ELEKTRONİK HARP SİSTEMİ NEDİR? Koral, askeri araçlara entegre edilen ve geniş frekans bandında görev yapabilen bir radar sistemi. Milli ve yerli sistem olan Koral, radarları kör etmek, iletişimi kesmek ve diğer bilgisayarlı sistemleri işlevinden uzaklaştırmak için geliştirildi. Koral, bir elektronik destek aracı ve 4 elektronik taarruz aracından oluşuyor.

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Koral Elektronik Harp Sistemi teröristleri kör etti

Elektronik destek aracı, hedefi çok sıkı bir şekilde takip edip hangi bantta yayın yaptığını bulduktan sonra o banttaki elektronik taarruz aracına gereken bilgileri aktarılıyor. Ve hedef, elektronik taarruz aracı tarafından hedef işlevini yapamayacak hale getirilir. Yerli hava savunma sistemi Koral, Suriye sınır hattına sevk edilerek aktif hale getirilmişti. Sistemin menzilinin yaklaşık 200 kilometre olduğu belirtiliyor.

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Koral Elektronik Harp Sistemi teröristleri kör etti

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