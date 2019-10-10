Koral Elektronik Harp Sistemi teröristleri kör etti

KORAL ELEKTRONİK HARP SİSTEMİ NEDİR? Koral, askeri araçlara entegre edilen ve geniş frekans bandında görev yapabilen bir radar sistemi. Milli ve yerli sistem olan Koral, radarları kör etmek, iletişimi kesmek ve diğer bilgisayarlı sistemleri işlevinden uzaklaştırmak için geliştirildi. Koral, bir elektronik destek aracı ve 4 elektronik taarruz aracından oluşuyor.