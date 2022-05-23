Koranavirüs vakalarının zirve yaptığı Kuzey Kore'de dikkat çeken görüntüler
Dünya normale dönerken Kuzey Kore'de koronavirüs vaka sayısı kısa sürede 3 milyona dayandı. Salgına rağmen hayatını kaybeden üst düzey bir ordu mensubu için tören düzenlendi. Kuzey Kore liderinin de katıldığı resmi törende koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yüksek ateş belirtisi ile kendini gösteren şüpheli Covid-19 vakalarına rağmen, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni düzenledi.
Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Perşembe günü hayatını kaybeden Kore Halk Ordusu Mareşali ve Milli Savunma Bakanlığı Genel Danışmanı Hyon Chol Hae'nin veda törenine binden fazla subay ve asker de dahil geniş kitlelerin katıldığını duyurdu.
Servis edilen fotoğraflarda maske takmadığı gözlenen Jong-un’un, cenaze töreninde "yürekten saygı duyduğu ve çok değer verdiği bir devrim şehidine son vedanın üzüntüsünü yaşadığı" ifade edildi.
Uzmanlar hayatını kaybeden generalin, Jong-un’a askeri eğitim vermiş olması dolayısıyla salgına rağmen devlet töreni düzenlenmiş olabileceği yorumunda bulundu.