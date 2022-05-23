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Koranavirüs vakalarının zirve yaptığı Kuzey Kore'de dikkat çeken görüntüler

Dünya normale dönerken Kuzey Kore'de koronavirüs vaka sayısı kısa sürede 3 milyona dayandı. Salgına rağmen hayatını kaybeden üst düzey bir ordu mensubu için tören düzenlendi. Kuzey Kore liderinin de katıldığı resmi törende koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.

Koranavirüs vakalarının zirve yaptığı Kuzey Kore'de dikkat çeken görüntüler - Resim: 1

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yüksek ateş belirtisi ile kendini gösteren şüpheli Covid-19 vakalarına rağmen, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni düzenledi.

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Koranavirüs vakalarının zirve yaptığı Kuzey Kore'de dikkat çeken görüntüler - Resim: 2

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Perşembe günü hayatını kaybeden Kore Halk Ordusu Mareşali ve Milli Savunma Bakanlığı Genel Danışmanı Hyon Chol Hae'nin veda törenine binden fazla subay ve asker de dahil geniş kitlelerin katıldığını duyurdu.

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Koranavirüs vakalarının zirve yaptığı Kuzey Kore'de dikkat çeken görüntüler - Resim: 3

Servis edilen fotoğraflarda maske takmadığı gözlenen Jong-un’un, cenaze töreninde "yürekten saygı duyduğu ve çok değer verdiği bir devrim şehidine son vedanın üzüntüsünü yaşadığı" ifade edildi.

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Koranavirüs vakalarının zirve yaptığı Kuzey Kore'de dikkat çeken görüntüler - Resim: 4

Uzmanlar hayatını kaybeden generalin, Jong-un’a askeri eğitim vermiş olması dolayısıyla salgına rağmen devlet töreni düzenlenmiş olabileceği yorumunda bulundu.

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