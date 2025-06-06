Koreli turistleri hem düğüne çağırdılar hem de paralarını aldılar

Yemek sonrası yaşadıklarını anlatan Aram Solkim, "Karavanla giderken Alaçam köyünde durduk. Ağabeyler sağ olsun, 'Bir çay içip gidin' dedi. Kore'de böyle bir şey olmadığı için şok yaşadık. Sağ olsunlar yemek yedik, karnımızı doyurduk. Oradan gitmeden önce birisi beni kenara çekti. ‘Karnınızı doyurdunuz, karşılığında 5 bin lira ödemeniz lazım' dedi. Biz de olmaz deyip 3 bin lira verdik. Koreli misafirlerimiz bunu bilmiyor, zaten öğrenmesinler" ifadelerini kullandı.